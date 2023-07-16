أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بطوخ

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سبب ارتكاب المتهم للجريمة رغبة المجني عليها تسجيل عقد منزل جديد اشترته بعد عمل عدة قروض بنكية لشرائه، إلا أنه رفض ذلك وصمم أن يكتبه باسمه، وعندما رفضت الضحية عزم على قتلها.

كما كشفت التحريات، أن المتهم قتلها في أثناء نومها أمام أبنائها عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سالت دماؤها على سرير غرفتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

وانتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

كما أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر اليوم ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

