حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

قاد حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط، حملة برئاسة رفعت حسان نائب رئيس المدينه لشئون القري، أسفرت عن ايقاف وإزالة لأعمال تركيب أعمدة من الحديد بدون ترخيص مع ازالة صب الارضية في المهد بقرية العدلية التابعه للوحدة المحلية بالبستان بمشاركة هناء الصياد رئيسة الوحدة ومحمد شولح مسئول للقسم الفني ومحمد خير الدين مدير قسم الاشغالات بالقري، كما تم مصادرة كميات من الحديد والصاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وكانت قد تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بالسنانية وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفائته بطول ١٥٠٠ متر والتى بدأت خلال الفترة الماضية، وذلك بتنفيذ من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة والجهاز.

و تتضمن الأعمال التى تشمل المنطقة بدايةً من الكوبرى المعدنى حتى بنك مصر، إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول ٤٥٠ متر، ورفع كفاءة حارتى الطريق، واحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة، وفى هذا السياق،، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أن المحافظة قد وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره.

فيما وقد اطلعت " المحافظ " على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوى الذى يعد شريان رئيسى مؤدى إلى طريق رأس البر ومنطقة السنانية والمناطق المجاورة لها، مؤكدة على ابقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل.