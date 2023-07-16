بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الاستعداد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، وجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال سيد، إنه سوف تبدأ امتحانات الدور الثاني وفق الخريطة الزمنية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في الفترة من غٍد الاثنين 17 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجاري، فيما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العام واللغات من الثلاثاء 25 يوليو وتنتهى الأربعاء 2 أغسطس.

وأضاف، أنه جرى تجهيز لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية تم توفير مراجعات لطلاب الدور الثاني ووضع برنامج متكامل لرفع مستويات الطلاب قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني.