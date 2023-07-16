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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لسائق اختطف سيدة مسنة في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة سائقا بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه بالمصروفات، لإدانته بخطف سيدة مسنة في منطقة بولاق الدكرور، لوجود خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر رأفت عبد التواب.

وأشارت أوراق القضية رقم 7889 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، إن تورط السائق المقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في خطف السيدة «ن. أ» عن طريق التحايل، بسبب وجود خلافات بينهما.

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