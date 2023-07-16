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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

القباج تتابع حادث انهيار عقار البحيرة وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تتابع نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين،  كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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