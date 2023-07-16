السجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، معاقبة 6 متهمين لإدانتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه في منطقة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «إسماعيل. ع، 29 عامًا، عامل جبس»، «بيتر.ن، 33 عامًا»، «أحمد. ا، 31 عامًا»، «أحمد.م، 36 عامًا»، «محمد.س، 25 عامًا»، «عبدالحميد. ط، 25 عامًا»، في 17 أكتوبر من العام الماضي 2022 باستعراض القوة ضد المجني عليهما «خالد. ع»، «أحمد. ع»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين لوحوا بالعنف واستعرضوا القوة ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق أذى مادي بهما، مما عرض حياتهما للخطر وإلقاء الرعب في نفوسهم.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «مطواة، خنجر»، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.