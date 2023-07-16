رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة المنشآت الجامعية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية والأعمال المطروحة الراهنة والقادمة لكافة المشروعات الهندسية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

تناولت فاعليات اللجنة مناقشة جدول الأعمال المطلوب تنفيذها لتجهيز مركز القياس والتقويم بكلية الحاسبات والمعلومات واستكمال وتجهيز مدينة طلاب الهندسة وتعلية مبنى كلية الطب واستكمال المكتبة المركزية ومدرجات كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان والتربية النوعية وسرعة تجهيز خزانات الحرائق بالمجمع النظري، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الجاري العمل بها بالمبنى الإداري للجامعة. كما تناولت اللجنة مناقشة الأعمال الجارية والمدرجة بالخطة وأعمال الإحلال والتطوير والصيانة بمختلف كليات ووحدات الجامعة.

حضر اللجنة سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأشرف النطاط الأمين العام المساعد للشئون المالية والمهندسة رباب الدالي مدير عام الشئون الهندسية وأيمن بدر القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي.