غدا.. ليلة في حب رسول الله بقبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الإثنين، 17 يوليو الجاري، ليلة في حب رسول الله ﷺ، مع الشيخ حسين البيومى بمشاركة نخبة من المبتهلين والمادحين من مصر وعدد من الدول.

تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الإندونيسي الشيخ مخلص سونيمان لاتاسى – قارىء اتحاد طلاب اندونيسيا بالأزهر الشريف-، يعقبه إقامة مجلس الذكر والصلاة على النبي بقيادة الشيخ حسين البيومي بمشاركة مجموعه متميزة من المبتهلين من: إندونيسيا، وتايلاند، والهند، وبنجلاديش، بالاضافة إلى تقديم مجموعة من أجمل الابتهالات والمدائح النبوية.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.