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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مزود بـ "Robot Arm".. طالب بهندسة المنوفية يطور كرسيا متحركا لذوي الهمم

المهندس سعيد سلامة
المهندس سعيد سلامة صاحب كرسي الخدمات
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صمم  سعيد سلامة طالب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قسم "ميكاترونيكس"،  بمشروع تخرجه، كرسي متحرك متطور، يتحكم فيه العقل ويترجم إشارات الدماغ والبصمة الصوتية إلى أمر للتحكم به،  ويضيف قدرة وتحكم أكثر من قبل ذوي الهمم في الكرسي من خلال تكنولوجيا تم تطويرها وبرمجة الكرسي من خلالها، والاعتماد على 4 أشكال من التطوير لعمل الكرسي المتحرك.

وقال الطالب سعيد سلامة، صاحب فكرة المشروع، إن هذا الكرسي موجود مسبقًا، لكن تم إضافة برمجة جديدة مُطورة بشكل أفضل، والتي جعلت الكرسي المتحرك يعمل بـ 4 طرق مختلفة، أولهما هي الطريقة العادية وهي التحكم في الكرسي من خلال عصا التحكم للأمام والخلف والتحكم في السرعة، من خلال برمجة جديدة، مضيفًا أن الطريقة الثانية في التحكم بالكرسي من خلال الأمر الصوتي للتحرك للامام أو الخلف.  

ويضيف مصمم الكرسي أنه يعمل بنظام "Robot Arm" وهو تطور جديد لمستخدمي الكرسي، حيث إنه يقدم لمن يستخدمه من ذوي الهمم الأكل والمشروبات، ويتم التعامل مع هذا الذراع من خلال جهاز موجود بجانب الكرسي.

ويشارك سلامة بالكرسي المتحرك بالتقنية الجديدة  في مسابقة "Triple E Awards" العالمية الأسبوع الجاري، متمنيًا أن يحصد المشروع عدد من الجوائز المحلية والعالمية.
واكد سلامة ان الكرسي تم تزويده بعدد من وسائل الأمان، وإضافة "سينسور" لحماية الكرسي من السقوط أو الإنحناء، حيث يستطيع المستخدم في حالة السقوط أن يكون هناك إنذار للتنبيه، ويضيف فائدة  كبيرة لذوي الهمم في المجتمع.

المهندس كلية الهندسة جامعة المنوفية كرسي متحرك متطور المهندس سعيد سلامة