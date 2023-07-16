"القصير" يؤكد على توافر الأسمدة ومحاسبة المقصرين في الصرف وتعطيل مصالح المزارعين

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية.



وخلال الاجتماع تابع “القصير” برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.

وأكد القصير، على توافر الاسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع .

ووجه وزير الزراعة، بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الاسمدة .

القصير وجه أيضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التى تواجههم .

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الاسمدة لضمان وصولها للمزارعين.