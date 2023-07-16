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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

آخر تطورات أزمة ميدو بعد بلاغات حسني وجبر للنائب العام

أزمة ميدو
أزمة ميدو
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قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي  مصر" إن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك.
وأضاف عثمان  في تصريحات  لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية إم بي سي أمس، أن ميدو وجه اتهامات باطلة إلى أسامة حسني لاعب الأهلي السابق وجمال جبر مدير الإعلام بالأهلي بإيعاز من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق بينما قام ميدو  بحذف التغريدات المسيئة لحسني وجبر من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

ميدو أسامة حسني جمال جبر النائب العام