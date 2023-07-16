الدفاع الروسية: إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بطائرات وقوارب مسيرة بالقرم

الأحد 16/يوليو/2023 - 03:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بـ7 طائرات بدون طيار وقاربين مسيرين على أهداف بالقرب من مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الأحد/ "جرى إحباط محاولة صباح اليوم لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 7 مسيرات وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم بالقرب من مدينة سيفاستوبول".

وأضاف البيان: "أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم، فيما جرى إسقاط 5 طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها"، منوها برصد قاربين غير مأهولين تابعين للقوات الأوكرانية في الجزء الشمالي من البحر الأسود وجرى تدميرهما بنيران القوارب الروسية. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وفي السياق أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على أبرز محاور القتال بلغ نحو 730 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الدفاع الروسية "إن العدو واصل خلال اليوم الماضي محاولاته الفاشلة للهجوم على محوري دونيتسك وكراسني ليمان، وصدت القوات الروسية 15 هجوما على محور دونيتسك مخلفة 270 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، كما صدت 3 هجمات على محور كراسني ليمان حيث قتل نحو 100 جندي أوكراني". وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية دمرت 6 مستودعات ذخيرة للوحدات الأوكرانية في أراضي دونيتسك، ولوجانسك، وزابوروجيا وخيرسون، وأصابت ضربات الجيش الروسي 89 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ من نظام بةحءزس وصاروخين من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات س-200 تم تحويلهما إلى نسخة هجومية لضرب أهداف أرضية، كما تم تدمير 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأشارت اإلى أنه تم تدمير 455 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، و242 مروحية، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10721 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5471 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11698 مركبة عسكرية خاصة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي هاجم الإقليم ليلة أمس بأربعة صواريخ من طراز "س-300" من منطقة بيلجورود الروسية. وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "الليلة الماضية، حوالي الساعة 01:30 صباحا بالتوقيت المحلي، أطلق الروس أربعة صواريخ من طراز س-300 من منطقة بيلجورود على حدود مدينة خاركيف.

وانفجر صاروخان في الهواء وسقط الاثنان الآخران على الأرض في ملعب وسطح الطريق في منطقة شيفتشينكيفسكي في خاركيف".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن تحطمت النوافذ في منزل مكون من 4 طوابق، وبالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الروسية المستوطنات الحدودية والخطوط الأمامية بقذائف الهاون والمدفعية في مناطق بوهودوخيف وتشوهيف وكوبيانسك وخاركيف بمنطقة خاركيف.