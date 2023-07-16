القبض على 12 إرهابيا في نينوى شمالي العراق

الأحد 16/يوليو/2023 - 03:09 م

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 12 إرهابيًا في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بمتابعة تحركات المطلوبين والخارجين عن القانون، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، وبكمين محكم، من إلقاء القبض على 12 مطلوبًا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة وتحرٍ لتحركات المطلوبين من الذين انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وشاركوا بعمليات مختلفة استهدفت حياة المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والقوات الأمني. كما توفرت بحق المطلوبين المذكورين وثائق تدين أفعالهم الإجرامية.

وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على المطلوبين تضمنت ضبط مجموعة من الأسلحة، مؤكدة إحالة جميع المطلوبين إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.