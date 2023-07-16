السيسي يؤكد تميز العلاقات المصرية الكينية وأهمية التنسيق مع روتو بشأن القضايا الأفريقية

أكد الرئيس السيسي تميز العلاقات المصرية الكينية فضلا عن الأهمية التى يوليها للتنسيق والتشاور مع الرئيس الكيني بشأن القضايا الأفريقية.

وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الكيني "ويليام روتو "، حيث تم بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة

وشارك الرئيس السيسي اليوم في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

كما شارك الرئيس اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي كما التقط القادة صورة تذكارية بالقمة الأفريقية.

كما شارك الرئيس السيسي في أعمال الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بنيروبى حيث تركز الجلسة المغلقة على الوضع الحالى للتكامل الاقتصادى الإفريقى والخطوات التى اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى أطلقت عام 2019.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.