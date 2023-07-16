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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية الياباني: وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون دعمهم الثابت لأوكرانيا

وزير المالية الياباني
وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
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 قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم /الأحد/ إن رؤساء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا اليوم دعمهم الثابت لأوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية بها.
وأضاف سوزوكي - في تصريحات  للصحفيين بعد اجتماعهم في جانديناجار بالهند - أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية لم يناقشوا التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
واجتمعت مجموعة السبع على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في مدينة الهند الغربية.. وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع هذا العام.

مجموعة الدول السبع اليابان أوكرانيا