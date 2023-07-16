المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ يصل إلى الصين

الأحد 16/يوليو/2023 - 02:56 م

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، إلى الصين، اليوم الأحد، وهو الأحدث في سلسلة من كبار المسؤولين في البيت الأبيض الذين يقومون بزيارة الصين في محاولة لإعادة فتح قنوات الاتصال بين البلدين.

وذكرت صحيفة /ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية: إن محادثات "كيري" المعمقة مع المسؤولين الصينيين ستبدأ غدًا الاثنين، وستغطي التعاون في معالجة تغير المناخ.

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيعالجان أزمة المناخ، بما في ذلك "زيادة التنفيذ والطموح والترويج لمؤتمر COP28 ناجح"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ، الذي سيعقد في دبي ديسمبر القادم.

ويعد "كيري" ثالث مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يزور الصين في الأسابيع الأخيرة، بعد زيارتي وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين.

وقال محللون إن زيارة "كيري" ستكون مهمة لاستئناف محادثات المناخ وتجاوز المأزق السياسي بين واشنطن وبكين.