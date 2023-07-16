فوز تاريخي لآنسات مصر على الصين بكأس العالم تحت 19 سنة لكرة السلة

نجح منخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم لكرة السلة ، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60-56.

والتقى المنتخب المصري بنظيره الصيني، ظهر اليوم الإثنين، في ثاني مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم المقامة حاليًا في إسبانيا.

ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة أمام التشيك، والفوز على الصين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم.

وقدمت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر، مباراة رائعة أمام الصين، حيث كانت الأعلى في صفوف منتخبنا من حيث الفاعلية بتسجيلها 15 نقطة، فضلًا عن نجاحها في استعادة الكرة 11 مرة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه نظيره الكندي في الواحدة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة.