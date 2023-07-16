بمشاركة السيسي.. بدء الجلسة المغلقة للقمة التنسيقية الأفريقية

انطلقت أعمال الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بنيروبى حيث تركز الجلسة المغلقة على الوضع الحالى للتكامل الاقتصادى الإفريقى والخطوات التى اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى أطلقت عام 2019.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي كما التقط القادة صورة تذكارية بالقمة الأفريقية.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

من المنتظر أيضاً أن يعقد الرئيس مباحثات مع الرئيس الكيني "ويليام روتو "، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة.

