طب بيطري سوهاج تنظم قافلة مجانية لقرية "الٱحايوة" وتناظر ٢٤٢ حالة مرضية

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية لقرية الاحايوة غرب بمركز المنشاة، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها الكلية لمراكز وقري المحافظة الأكثر احتياجًا، و فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " للتخفيف عن المواطن والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن هذه القوافل التي تتفذها الجامعة لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، الي جانب زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية، وذلك بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.



وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قوافلها المجانية للقري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافلة تضمنت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث تم خلالها مناظرة الحالات المرضية وعددهم (242) حالة في العيادات وصرف العلاج لها, موضحاً ان القافلة تضمنت ايضاً الجانب الوقائي للحيوانات الغير مريضة، وذلك من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، حيث شارك فى القافلة عدد 15 من اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية، وعدد 30 طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهليهم لسوق العمل بعد التخرج.