محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالسنانية

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفائته بطول ١٥٠٠ متر، والتى بدأت خلال الفترة الماضية ، وذلك بتنفيذ من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة و الجهاز .

و تتضمن الأعمال التي تشمل المنطقة بدايةً من الكوبرى المعدنى حتى بنك مصر، إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول ٤٥٠ متر، ورفع كفاءة حارتي الطريق، وإحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة قد وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره .

واطلعت "المحافظ" على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوي الذى يعد شريان رئيسى مؤدى إلى طريق رأس البر ومنطقة السنانية والمناطق المجاورة لها ، مؤكدة على إبقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس،حيث شهدت بوابتي المدينة والساحة المخصصة لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد إقبال كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما تواجد رجال فرق الإنقاذ بالشواطئ منذ طلوع الشمس حتى الغروب، وسط الاستعدادات التى قامت الوحدة المحلية بتجهيزها منذ بداية موسم صيف ٢٠٢٣ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف و معدات بحرية ومنطقة إدارية