إزالة 21 حالة تعد بمدن كوم أمبو ونصر النوبة ودراو

تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ21 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 3 حالات تعد على مساحة 17 ألف و 10 م2، وذلك بنطاق قرية فارس ، منها حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 800 م2، وأيضاً حالة تعدى بناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 210 م2 ، وهو الذى يتوازى مع الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 350 م2 بنطاق قرية العباسية ، مع رفع التشوينات من الطوب الأبيض ، ومواد البناء .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 6 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية 3590 م2 وذلك بنطاق قرية مارية التابعة لمجلس قروى قورته ، وأيضاً بقرية دابود التابعة لمجلس قروى الدكة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية فى المهد لحالة القيام بتنفيذ سقف خرسانى بمساحة 100 م2 بدون ترخيص بنطاق نجع ونس التابع للوحدة المحلية لقرية الشطب، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المخالفة .

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