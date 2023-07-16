بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس

أعلنت حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي .

وأوضحت عميدة الكلية أن الفصل الدراسى الصيفى بدأ اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.



كما ذكرت أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم، ويبلغ عدد الطلاب ٦٢٠٠ طالب على أن تبدأ الامتحانات يوم ٢٨ أغسطس بنظام البابل شيت.



وأكدت عميدة الكلية على أن الدراسة بنظام الحضور ، وأضافت أنه تم توفير الكتب الاليكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الإيميل الجامعى للطالب.



كما أكدت أنه تم نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.