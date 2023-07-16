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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يستقبل مفتي الديار المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار د عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم وزارة التعليم العالي، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة. 

وأثنى الدكتور شوقي علام على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذه التهنئة الرقيقة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

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ئيس مجلس ادارة رئيس هيئة قضايا الدولة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية