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الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء 4 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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 أجلت السلطات الإسبانية ما يقرب من أربعة آلاف شخص من جزيرة "لا بالما" التي تشهد انتشارا لحرائق الغابات. وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الأحد أن السلطات رجحت تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء بسبب حرائق الغابات التي يعتقد أنها  ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا.

حرائق الغابات إسبانيا ارتفاع درجات الحرارة