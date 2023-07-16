إجلاء 4 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا

الأحد 16/يوليو/2023 - 02:05 م

أجلت السلطات الإسبانية ما يقرب من أربعة آلاف شخص من جزيرة "لا بالما" التي تشهد انتشارا لحرائق الغابات. وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الأحد أن السلطات رجحت تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء بسبب حرائق الغابات التي يعتقد أنها ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا.