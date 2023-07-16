سكرتير طور سيناء الجديد يتسلم مهام منصبه

تسلم السيد علي محمد خالد، سكرتير مجلس مدينة طور سيناء الجديد، مهام منصبه، اليوم الأحد، خلفا لـ"سهير صديق"، سكرتير مجلس مدينة طور سيناء السابق؛ لتوليها منصب مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

من جانبه عقد مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، اجتماعا موسعا مع العاملين بالمجلس؛ لتقديم التهنئة لسكرتير المدينة الجديد؛ وثقة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وإختياره لدفع دماء شبابية جديدة .

وحث رئيس المدينة كل العاملين بالعمل وعدم التباطىء فى إنجاز المهام المكلف بها كل موظف لصالح العام

وفي سياق آخر عقد رئيس مدينة طور سيناء، اجتماعا مع مديري الإدارات داخل المدينة، وذلك للتأكيد على الربط المستمر بين الإدارات؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطن والتشديد على تنفيذ توجيهات الدولة في ضوء القانون، والتأكيد على تفعيل دور إتحاد الشاغلين.

كما تابع رئيس مدينة طور سيناء، العمل مع إدارة الأمن بالمدينة والتشديد على ضبط عملية الحضور والانصراف للموظفين ، وكتابة تقرير يومي لخطوط السير بما جرى من أعمال، كما تابع العمل للحملة المكانيكية من حيث حركة تشغيل القوة البشرية ومتابعة صيانة السيارات والمعدات ، فضلا عن متابعة أعمال رصف مجرى السيل بالطريق الساحلى للمدينة قبل كمين وادى الطور.

وتستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة ضمن خطة العام المالى الجديد. كما شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة منها محيط مسجد المنشية الجامع ووحدة الرعاية الصحية.

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