بالصور.. رئيس النيابة الإدارية الجديد يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بالمنصب

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم الأحد الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣، فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار حافظ عباس، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين.

وأعرب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون، متمنيًا للمستشار حافظ عباس دوام التوفيق والرفعة والسداد.

359283889_848901896793725_5177450206535570499_n

356664083_660971249214582_7872171441827040129_n