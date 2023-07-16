كيودو: تراجع معدل دعم الحكومة اليابانية إلى 34.3%

الأحد 16/يوليو/2023 - 01:40 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد، أن معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمر في الانخفاض إلى حوالي 34 %، حيث تتصارع الحكومة مع نظام بطاقة الهوية الوطنية المليء بالمشاكل، فضلا عن المخاوف ذات الصلة بجهود تنظيف كارثة كوشيما النووية.

ووفقا للاستطلاع، فقد انخفض معدل الدعم إلى 34.3 % مقارنة ب 40.8 % في الاستطلاع السابق في منتصف يونيو، في حين ارتفع معدل رفض أدائها إلى 48.6 % من 41.6 %، بحسب الاستطلاع الذي أجرى عبر الهاتف على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقال أكثر من 80 % إنهم شعروا أن تفسير الحكومة لخطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر غير كاف.