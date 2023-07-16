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الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كيودو: تراجع معدل دعم الحكومة اليابانية إلى 34.3%

كيشيدا
كيشيدا
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 أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد، أن معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمر في الانخفاض إلى حوالي 34 %، حيث تتصارع الحكومة مع نظام بطاقة الهوية الوطنية المليء بالمشاكل، فضلا عن المخاوف ذات الصلة بجهود تنظيف كارثة كوشيما النووية.

ووفقا للاستطلاع، فقد انخفض معدل الدعم إلى 34.3 % مقارنة ب 40.8 % في الاستطلاع السابق في منتصف يونيو، في حين ارتفع معدل رفض أدائها إلى 48.6 % من 41.6 %، بحسب الاستطلاع الذي أجرى عبر الهاتف على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقال أكثر من 80 % إنهم شعروا أن تفسير الحكومة لخطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر غير كاف.

اليابان استطلاع للرأي كيشيدا