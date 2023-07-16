الأربعاء.. مي كمال وأحمد الحجار في مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف

يحيي المطرب الشاب أحمد علي الحجار، والمطربة الشابة مي كمال، حفلا فنيا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة، في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 19 يوليو الجاري، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول: تشدو المطربة مى كمال، بمجموعة من الأغاني التراثية والوطنية منها: "مصر هي أمي، وحبك أصيل، وعطاشي، وسوسه، وأصحي يا دنيا، ويلا بينا، وهم النم" لـ عفاف راضى، و"في قلب الليل، وعارفه" لـ على الحجار ، و"سط الزحام" لـ عبدالمجيد عبد الله، و"مال القمر" لـ محمد فوزى، و"الحلوه دي" لـ سيد درويش، وآه يالالي، ويونس" لـ محمد منير، و"يا زهرة في خيالي" لـ فريد الاطرش، و"بحلم معاك" لـ نجاة، ومن أعمالها الخاصة "تقسي دنيتنا".

أما الفاصل الثانى يتغنى المطرب أحمد علي الحجار بعدد من أعماله الخاصة منها: "ليالي الصيف، وأقولك سر، وماقدرش، ويا عاشقاً، والحب هو الحب، ويا لدانة وسيدي" إلى جانب "الجيرة والعشرة" لـ محمد منير، و"أمونة" لـ شفيق جلال ، و"بتسأل يا حبيبي" لـ عفاف راضى، و"راحت ليالى" لـ أنغام، و"طاير يا هوى" لـ محمد رشدى.

كما يتشارك النجمان الشابان فى أداء "زى الهوا، وبلا ولا شى".