قبل مواجهة اليوم.. الزمالك يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

يتفوق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على نظيره فاركو، في القيمة التسويقية، قبل مواجهة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 6.75 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين، فوز الزمالك على فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين 23 يونيو الماضي لحساب دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وحقق فاركو، فوزًا كبيرًا على الزمالك، في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة، بعد الفوز فى ١٧ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات والخسارة في ٨ مواجهات أخرى، فيما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.