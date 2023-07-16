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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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 توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري  والطاقة والنقل والصناعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن الزيارة تركز على بحث التحديات المشتركة وفي مقدمتها ملف اللاجئين، ونقص المياه، وملف مكافحة المخدرات.
وتتضمن الزيارة أيضًا التنسيق الدائم في مختلف القضايا بمقدمتها التنسيق الأمني وجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.
وتأتي الزيارة - وفقا للبيان - لتأكيد دعم العراق لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها، والتذكير بموقف العراق الداعم لتأخذ سوريا مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، حيث سيعبر العراق من خلال هذه الزيارة عن دعمه وموقفه المساند للجهود الرامية لفك الحصار عن الشعب السوري.
وبين المكتب الإعلامي أن العراق يؤكد مرة أخرى على أهمية الحوار، ودعم جهود التهدئة في المنطقة، وضرورة العمل المشترك بين بلدان المنطقة لتثبيت الاستقرار كونه المدخل الأساس للتنمية الاقتصادية.

مكافحة المخدرات اللاجئين العراق سوريا