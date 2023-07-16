وزيرة التضامن تستعرض دور مؤسسات المجتمع المدني في البيئة.. صور وفيديو

ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، دور مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المناخ ودعم البيئة ومُجابهة الكوارث المُتعلقة بالمناخ والمشكلات البيئية؛ والمفاوضات الخاصة بالتمويل.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية تحت عنوان “النمو الأخضر الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"، لافتة إلى أن المجتمع المدني يشارك فى تنظيم التمويل، حيث يمارس دورًا رقابيًا كيفية التمويل، فحينما يأتى تمويل للعمل المناخي هناك جزء منه للمجتمع المدنى، والذي يمارس دور الرقابة على تلك الأموال.

وأوضحت أن المجتمع المدني يشارك فى مشروعات خضراء صديقة للبيئة سواء باللوحات الشمسية أو التأمين الغذائي ومشروعات تدوير المخلفات، والتمكين الاقتصادي للمشروعات الصديقة للبيئة؛ بالإضافة إلى التشجير بأشجار تأتي بآثار جدية فى وزيادة نسبة الأكسجين، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعة.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النمو الأخضر والذي يأتي تحت عنوان "النمو الأخضر (Green growth) الطريق إلى COP 28 وتحقيق التنمية المستدامة" بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور فكري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبمشاركة أكثر من ٣٠٠ رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التى تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يرأس المؤتمر فى دورته الثانية الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.

منتدى المجتمع الأخضر

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