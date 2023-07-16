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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

طبيب الساحل
طبيب الساحل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  تجديد حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الاجهزة الامنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة، وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مدفون داخل إحدى الغرف بالعيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة طبيب الساحل قسم شرطة الساحل 3 متهمين