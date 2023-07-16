"العباقرة والطموح" لقاء ثقافي في مكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، صباح اليوم الأحد، لقاءً ثقافيًا بعنوان: "العباقرة والطموح"، للطلاب والطالبات الموهوبين والمتميزين دراسيا وخلقيا وفنيا من الإدارات التعليمية بالقاهرة، في مقر المكتبة بالزمالك، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وتهدف هذه الفعالية إلى تكريم المتميزين والكشف عنهم وإظهارهم للمجتمع، فإنها دعوة لباقى الطلاب للاجتهاد والتميز، حيث يكون المتميز دائما قدوة لغيره على التغيير وإحداث التميز والنجاح في شتى المجالات.

كما شهد اللقاء تكريم الطلاب الموهوبين والمتميزين من الإدارات التعليمية المختلفة.

يأتي هذا اللقاء فى إطار دور مكتبة القاهرة الكبرى في رعاية النشء والشباب واكتشاف المواهب الفنية فى المجالات المتعددة والمختلفة، وبإشراف الكاتب ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.