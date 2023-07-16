محافظ قنا يوجه بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبالهم للمواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم ، والعمل على ايجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى ، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

واستقبل محافظ قنا ٥٦ مواطنا، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه المحافظ ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .