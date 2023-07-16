محافظ قنا يفاجئ المركز التكنولوجي للاطمئنان على مستوى الخدمات

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها ، رافقه شاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث التقى محافظ قنا، بعدد من المواطنين داخل صالة الإستقبال أثناء تقديمهم للطلبات وتلقيهم الخدمات، واستمع لمقترحاتهم، ووجه علي الفور بتثبيت لوحات إرشادية بجميع المراكز التكنولوجية علي مستوى المحافظة لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة يقدمها المركز موضحا بها المده الزمنية لإنهاء الخدمات لتحقيق مزيد من الشفافية لدى المواطنين وهو الهدف الأساسي من إنشاء المراكز التكنولوجية .



الجدير بالذكر أن محافظة قنا تضم ٩ مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.