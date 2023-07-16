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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الاتحاد الأفريقي: نسعى لتحسين وضع أفريقيا بالأمم المتحدة

باتريس موتسيبيه
باتريس موتسيبيه
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قال باتريس موتسيبيه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إن الحوار الواضح هو ما سيزيح جميع الحواجز فيما بيننا، لافتًا إلى أن تسريع فكرة المنطقة الحرة القارية الإفريقية هو الموضوع الأساسي للقمة.

وأضاف موتسيبيه، خلال كلمته بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أننا نسعى لتحسين وضع أفريقيا بالأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أن البنك الأفريقي ساعد عددًا من الدول الأفريقية على تحسين أدائها الاقتصادي.

https://www.youtube.com/live/qik1wShK98A?feature=share

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