الرئيس الكيني: مصر عرضت للعالم صوت موحد لإفريقيا وساهمت في حل أكبر تحد وجودي

شكر وليام روتو، الرئيس الكيني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنجاحه في استضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قائلًا "مصر عرضت للعالم صوت موحد لإفريقيا وساهمت في حل أكبر تحد وجودي وهو التغير المناخي".

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، أنه على القارة الأفريقية ان تفتخر بالتقدم الذي أنجزناه في منطقة التجارة الحرة، فإفريقيا هي القارة المستقبلية للطاقة الخضراء.

وتابع الرئيس الكيني، أن إفريقيا تساهم في حل المشكلات العالمية؛ حيث أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية ونجاحها دليل على وجود عمل رائع تقوم به القارة الإفريقية.