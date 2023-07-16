رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

تقدم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة للأمتين: العربية والإسلامية، ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بحلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥.

وذكر بيان المركز الإعلامي للجامعة أن الاحتفاء بقدوم العام الهجري يغرس في أنفسنا ويعلمنا العزيمة في الثبات على المبدأ، والانتقال من حال إلى حال بثقة كاملة في طاعة الله واتخاذ جميع الأسباب التي تضمن النجاح.

ودعا رئيس جامعة الأزهر الأمتين العربية والإسلامية إلى إبراز القدوة الحسنة واستلهام الدروس العظيمة والعبر من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- التي بدأت بشائرها مع شهر الله المحرم، مطالبًا بالتحلي بقيم الإسلام في تحقيق الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي.