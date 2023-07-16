رئيس جامعة الأقصر يشهد تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة.. صور

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة لعام 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وأعرب الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، عن سعادته بحضور حفل التخرج، مهنئًا الطلاب الخريجين بالتخرج، وختام المرحلة التعليمية وبداية الحياة العملية لهم، موجهًا بضرورة استمرار تواصلهم مع الجامعة؛ في أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، للاستفادة من خبرات أساتذتهم، ومواصلة تنمية مهارات الإبداع ونشر قيم الفن والجمال؛ لينعكس فنهم على مجتمعاتهم، لافتًا إلى أن كلية الفنون الجميلة رائدة في تخريج أجيال من المبدعين، أثروا الفن بعملهم، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للفنون.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى حرص الجامعة على إقامة هذه الاحتفالات، في إطار تحقيق الدعم المعنوي للطلاب؛ وتكليل جهودهم بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق النجاح على مدار سنوات الدراسة بالكلية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، الطلاب بتخرجهم داعيًا إياهم مواصلة نشر الذوق الفني في المجتمع، ومشاركة الدولة ثمرة جهودهم على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن تطبيق ما درسوه من الفن، ومشاركتهم في أعمال إبداعية مفيدة للوطن.

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