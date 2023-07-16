خبير سياحي: العلمين الجديدة ستصبح جنة لو أحسن استغلالها

قال طارق سرحان خبير سياحي، إنّ الهدف من السياحة خلق وعي محب للبلد وزيادة مصادر النقد الأجنبي وذلك على المستوى العام، أما على المستوى الخاص، فإن السياحة تستهدف تغيير الحالة المزاجية للمواطن.

وأضاف "سرحان"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "مدينة العلمين الجديدة كان ترابا وصحراء لكنها تغيرت تماما وأصبحت تحتوي على عدد كبير من الأبراج خلال 7 سنوات".

وتابع الخبير السياحي: "العلمين الجديدة ستكون جنة إن أحسن استغلالها، وعندها سنقوم بتقديم منتج غير موجود في العالم، في ظل المنافسة الشديدة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا".

وواصل: "السائح في أوروبا يحتاج إلى 12 ساعة طيران حتى يصل إلى المالديف، وهذه المدة أقل بكثير مما يستغرقه للسفر إلى مصر، ومن ثم، فإن مصر أصبحت في وضع منافس سعريا، بالإضافة إلى جودة المياه والشواطئ في العلمين الجديدة وغيرها من المدن، كما أن الجو رائع في مصر