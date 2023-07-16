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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نسعى لتنفيذ طموحات الشعوب الأفريقية

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام للأمم المتحدة
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قالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نسعى لتنفيذ طموحات الشعوب الأفريقية، لافتة إلى أن الاجتماع يعد فرصة مميزة لتحقيق الأهداف الأفريقية.

وأضافت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمتها بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أننا نواجه أزمات غير مسبوقة بسبب كورونا وتغير المناخ، مشددة على أن التزام المجتمع المحلي ضروري لمواجهة تغير المناخ.

وأوضحت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن دول أفريقيا تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعو مجموعة الـ 20 لمواجهة تغير المناخ.

وتابعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة: يجب على الاتحاد مواجهة الأزمات ومنع النزاعات في أفريقيا.

نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد قمة منتصف العام التنسيقية الرئيس السيسي