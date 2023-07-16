انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في محافظة جنوب سيناء، حيث تابعت لجان التحصين عملية التحصين وعمل ندوات إرشادية مكثفة فى جميع المدن و الوديان؛ للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية و المعدية و أهمية الترقيم و التسجيل و التأمين على الثروة الحيوانية و أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية؛ لوقاية فرق التحصين وجميع اجراءات الامان الحيوي.

كما أردشت لجان التحصين المواطنين عن ضرورة تحصين مواشيهم وتتقصى اللجان جميع الامراض الوبائية والتنبيه على المواطنين على سرعة ابلاغ اقرب وحدة بيطرية عن اي امراض وبائية تظهر لديهم.

تأتي الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهاتا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء ايهاب صابر ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتعليمات الدكتور رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء .

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