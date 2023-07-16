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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة البحيرة: 8 مصابين في انهيار عقار سكني برشيد حتى الآن

عقار سكني في البحيرة
عقار سكني في البحيرة
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صرح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى رشيد العام استقبل 8 مصابين بحادث انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد الأثرية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه لا توجد حالات وفاة في الحادث حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى رشيد والدفع بسيارات الإسعاف بمحيط العقار المنهار بالتزامن مع عمليات استخراج المصابين من تحت الأنقاض.
والمصابين هم كل من:" محمد.س.ع، 5 سنوات، سالى.ف.ع، 30 عاما، محمد.س.م، 11عاما، سعيدة.ح.ح، 67 عاما، شيماء.ع.ف، 18 عاما، محمد.م.ر، 16 عاما، ابراهيم.م.ا، 30 عاما، أحمد.م.س، 16  عاما"، وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة. 

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