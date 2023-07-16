ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنطقة الصف.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف تؤكد قيام  عاطل بالاتجار في الأسلحة النارية الغير المرخصة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوة أمنية  من القبض علي المتهم، وبحوزته 4 أسلحة نارية خرطوش، اعترف بالإتجار بها، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بمحكمة جنوب الجيزة النيابة المختصة استمرار حبس عاطل استمرار حبس حيازة اسلحة نارية الأسلحة النارية الإتجار في الأسلحة النارية