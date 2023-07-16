ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28300 طن تشمل: 1465 طن جبس معبأ و600 طن رمل و 6120 طن يوريا و3554 طن أسمنت معبأ و16561 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26146 طن تشمل : 1060 طن خشب زان و617 طن حديد و3641 طن ابلاكاش و 100 طن زيت طعام و 1738 طن كسب عباد شمس و3950 طن خردة و3358 طن أرز معبأ و 789 طن فول و5550 طن عدس و5343 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4379 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171863 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212263 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 4009 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4989 شاحنة .