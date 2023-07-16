تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل لقاء اليوم في ختام الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد 5 مباريات، بواقع 3 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتين، وخسر مباراتين وتعادل فى لقاء، وسجل فاركو ستة أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 4.

وشهد آخر مواجهة بين الفريقين، فوز الزمالك على فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين 23 يونيو الماضي لحساب دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وحقق فاركو، فوزًا كبيرًا على الزمالك، في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة، بعد الفوز فى ١٧ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات والخسارة في ٨ مواجهات أخرى، فيما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.