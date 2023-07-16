برنامج الطروحات يدفع أسعار الذهب للتراجع نتيجة توفير سيولة دولارية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 29 دولارًا، وبنسبة 1.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل تراجع الدولار بنسبة 2.0%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية، وتباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، ما عزز من التوقعات بتخفيف الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية المتشددة، وإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقاريرمن تجار الذهب والسبائك إن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1960 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1954 دولارًا.

كما أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2175 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا.

أضافت، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2492 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1454 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17440 جنيهًا.

حيث شهدت حركة المبيعات حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مع توجه الطلب للمشغولات مرة أخرى، لاسيما في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الذهب بالأسواق المحلية، حيث تتحرك الأسعار في نطاق ما بين 2170 و 2200 جنيه.

وقد أوضحت التقارير ان برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، قد يدفع أسعار الذهب للتراجع، مع تراجع الدولار، نتيجة توفير سيولة دولارية.

