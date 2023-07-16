"ابتعدوا عن أشعة الشمس".. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة حتى الجمعة المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاحد 16 يوليو إلى الجمعة 21 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ، ليسود طـقـس مـعـتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبـرى.

والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب.

لـيـلا علي كافة الانحاء على السـواحل الشمالية الغربية ، معـتـدل الحرارة رطب.

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم الاحد 16 يوليو والاثنين 17 يوليو 2023، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية.

والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

واشارت الارصاد الى انه يشهد الثلاثاء 18 يوليو والاربعاء 19 يوليو 2023، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس 20 يوليو والجمعة 21 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ونصحت الارصاد المواطنين من ان التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، وان ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.