رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يصل إلى مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية

وصل موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي في كينيا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وينطلق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا، كما يشارك 14 رئيس دولة وحكومة، و51 وزير خارجية من الدول الأعضاء بالاتحاد، و 1500 مندوب.

وسيناقش الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي ملفات عدة في كينيا وأبرزها:

بحث وضع التكامل الإقليمي في أفريقيا.

بحث واعتماد تقسيم فعال للعمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ودول الاعضاء.

النظر في تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي.

عرض الخطة العشرية لأجندة التنمية المستدامة 2063.



