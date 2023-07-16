"البيئة" توجه بإعادة إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعية بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التى تمت مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بأحد الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة، وذلك بحضور عدد من طلاب كليه العلوم جامعة دمياط قسم علوم البحار ، لنقل الخبرات العملية لهم، وكذلك مسئولى الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين بمحمية أشتوم الجميل.

واوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنه قد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، وللعاملين بقطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال فى حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك وفاءً بالالتزامات والاتفاقيات الدولية.

وكانت وزارة البيئة قد قامت بالاستجابة الفورية للشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى أفادت بتعرض السلحفاة للاذي من الأطفال بأحد الأسواق بحى بالمطرية، حيث كانت السلحفاة بحالة صحية سيئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

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